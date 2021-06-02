Военнослужащие организовали праздник для детей в Алматы

Дети побывали в военно-историческом музее, на праздничном концерте и уроке мужества.

В Алматы в парке имени 28 героев-панфиловцев военнослужащие Десантно-штурмовых войск организовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, сообщает zakon.kz. Дети побывали в военно-историческом музее, на праздничном концерте и уроке мужества.

Главным экскурсоводом в музее для них стала внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

Детям рассказали о подвигах казахстанцев во время Великой Отечественной войны, а также участии в операциях в составе воинского контингента в Афганистане.

После все присутствующие "окунулись" в мир музыки, танцевальных выступлений и театрализованных представлений в исполнении воспитанников военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и ансамбля филиала Национального военно-патриотического центра ВС РК в Алматы.

Важно стремиться сделать детей счастливыми, чтобы в будущем они стали достойными гражданами нашей страны. Для этого мы проводим большую работу, – рассказала руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих управления командующего Десантно-штурмовыми войсками Диляра Жанысова.

Культурно-просветительские и спортивные мероприятия для детей проводятся не только по праздникам, но и в течение всего года. Все больше ребят вовлекаются в общественную жизнь, с пользой проводят свое свободное время.

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