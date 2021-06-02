Информация немного искажена - министр о протестах дальнобойщиков

Платные дороги - общемировая практика - Атамкулов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов прокомментировал протесты дальнобойщиков, которые выразили недовольство платными дорогами в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Я хотел бы отметить, что 3-4 дня назад случились инциденты, где многие водители-дальнобойщики выразили возмущение по поводу внедрения платности на новых участках. Для решения данного вопроса представителями министерства, АО "НК "КазАВтоЖол", НПП "Атамекен" и Казлогистикс была проведена соответствующая разъяснительная работа, - заверил Атамкулов на отчетной встрече перед населением.

По его словам, вопрос обсуждался на протяжении 2-х лет совместно с НПП "Атамекен", общественными организациями, в том числе с Союзами перевозчиков Казахстана – ассоциациями "КазАТО" и Казлогистикс.

Он добавил, что платные дороги - общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип "Кто пользуется дорогой - тот платит за ее содержание".

У нас большегрузный автотранспорт, который осуществляет перевозку инертных материалов, разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории зарубежных стран платят соответствующие сборы, - сказал Атамкулов.

Министр напомнил, что ставки платы были утверждены Правительством в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге "Астана-Щучинск", при этом эти расценки сохраняются и на новых участках.

Согласно данным ведомства, планируется внедрить платность до 2025 года на 11 тыс. км автомобильных дорог. На первом этапе - на 5,8 тыс. км.

Но сегодня информация была немного искажена, я думаю, что мы дополнительно отработаем с перевозчиками. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками, то есть это будут дороги первой категории. Далее мы уже перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущение у нас Западный Казахстан – Уральск, Актобе. На самом деле участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность. Там должны до 2025 года соответствующие ремонтно-реновационные работы пойти, - объяснил глава МИИР.

31 мая сообщалось, что в Актобе, Актау и Уральске водители большегрузов протестуют против платных трасс. Они убеждены, что 25 тенге за километр – неоправданная цена для разбитых дорог.

Началось все в Актюбинской области. Десятки водителей встали у обочины посреди степи. Таким образом они объединились против платного проезда.

Тем же вопросом задались и уральские дальнобойщики. В ЗКО платными планируют сделать три участка трасс по направлениям на Саратов, Самару и Актобе. Но отдавать по 25 тенге за километр, считают водители, там не за что. Их не устраивает качество дорог, ширина и отсутствие инфраструктуры.

Шоферы говорят, в Казахстане километр стоит дороже, чем в Беларуси и России, хотя наши дороги проигрывают в качестве.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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