Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре

Приложение zakon.kz
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На борту находилось 180 человек.
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Египта в Минск, был вынужден сменить маршрут, сообщает zakon.kz.
Самолет экстренно приземлился в Краснодаре из-за технических проблем.
После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре, — говорится в сообщении "Известий".
Дальнейшая эксплуатация самолета приостановлена. Пассажирам предоставят резервный борт.
На борту самолета было 180 человек.
После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича ряд стран запретили "Белавиа" полеты.
Так, Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия, приостановили разрешение на полеты, выданное "Белавиа", а некоторые государства, например Украина, запретили Беларуси использовать свое воздушное пространство.
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