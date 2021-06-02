Медработников нужно защищать от агрессии и насилия - депутат 

С 2019 было зафиксировано 43 факта нападений на врачей скорой помощи.

Обеспечение безопасности людей, оказывающих медицинские услуги, является одной из основ надлежащего функционирования не только системы здравоохранения страны, но и в целом профессионально-правовой защищенности граждан, считает депутат Мажилиса Айгуль Куспан, сообщает zakon.kz.

По мнению члена фракции партии "Nur Otan", врачи, медицинский и технический персонал ежедневно сталкиваются не только с рисками внешних инфекций, но и с такими поведенческими вирусами, как грубость, оскорбления, угрозы и даже применение физической силы.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова мажилисмен отметила, что зачастую бригады скорой помощи первыми встречаются с пациентами с высоким болевым или эмоциональным шоком, с людьми в сильном алкогольном опьянении или наркотической передозировке. И, соответственно, первыми подвергаются бесконтрольной и жестокой агрессии как, со стороны самих пациентов, так и со стороны их родственников.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в стране с 2019 по 2021 годы было зафиксировано 43 факта нападений на врачей скорой помощи, – заявила Айгуль Куспан, отметив, что эти данные вряд ли отражают истинные масштабы проблемы, потому что участковые врачи, врачи скорой помощи, врачи приемных покоев и реанимации предпочитают об этом молчать или увольняться.

По мнению депутата, это обусловлено низкой правовой информированностью и неподготовленностью медиков к соответствующему реагированию, а также слабой профессиональной и технической защитой. Кроме того, по оценкам Международной организации труда, медицинские работники занимают второе место по степени подверженности насилию на рабочем месте, подчеркнула мажилисмен, отметив при этом ряд стран, в которых предпринимаются специальные меры по защите медиков от агрессии.

Например, в Польше и Болгарии хорошо работают межведомственные процедуры. В Германии и Вьетнаме врачей готовят к работе в условиях агрессивного поведения пациентов. В Португалии создана специальная служба по борьбе с насилием в отношении медиков и т.д.

Для решения сложившейся ситуации член парламентской фракции партии "Nur Otan" предлагает осуществить нормативно-правовое регулирование статуса "опасного" вызова или пациента, порядка и правил совместного реагирования на них представителей медицины и охраны общественного правопорядка.

Кроме того, при планировании бюджета антитеррористических мероприятий предусмотреть средства на модернизацию и содержание технических средств безопасности в передвижных и стационарных медицинских объектах (видеокамеры, видеорегистраторы, "тревожные кнопки" и т.д.).

Необходимо также при повышении квалификации врачей, медицинского и технического персонала ввести часы по формированию правовой и поведенческой компетенции при работе с "опасными" пациентами.

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