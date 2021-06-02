Сколько нефти планируют добыть на Кашагане 

Мамин обсудил со старшим вице-президентом "Exxon Mobil" реализацию инвестпроектов в Казахстане.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу со старшим вице-президентом "Exxon Mobil" Нилом Чапманом, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья — Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, развития Северо-Каспийского проекта и модернизации нефтепровода "Каспийского Трубопроводного Консорциума".

Особое внимание уделено перспективам дальнейшей разработки месторождения Кашаган. В 2020 году здесь было добыто 15,1 млн тонн нефти, что на 7,1% больше показателя 2019 года.

В 2021 году планируется добыть 15,15 млн тонн нефти. Обсуждены перспективы развития совместных проектов в сфере нефтегазохимии — производства полиэтилена и другой продукции высокого передела. Глава правительства поручил создать рабочую группу для изучения опыта "Exxon Mobil" при реализации проектов нефтегазохимических производств в Казахстане.

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