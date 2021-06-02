Хакеры украли с банковских счетов более двух млрд тенге

Двое участников осуждены.

В Алматы осудили членов транснациональной киберпреступной организации "Карбанак/Кобольт", сообщает zakon.kz.

Двух участников приговорили к 8 годам лишения свободы.

В период с 2016 по 2017 годы отдельные лица путем взлома информационных систем похитили свыше 2 млрд тенге у двух казахстанских банков и покушались на хищение еще 8 млрд тенге. Преступники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачислялись денежные средства банков, - уточнили в прокуратуре.

В последующем, карты были вывезены в Европу (Россия, Германия, Чехия, Эстония, Испания, Швейцария, Словакия, Польша, Нидерланды, Литва, Бельгия, Франция), где денежные средства обналичивались через заграничные банкоматы.

Остальные члены этой преступной организации установлены и находятся в международном розыске, - добавили в ведомстве.

Карбанак/Кобольт – транснациональная преступная организация, занимавшаяся атаками банков во всем мире, на счету которой, ограбления более 100 банков в 40 странах мира, ущерб от их деятельности составляет около 1 млрд долларов.

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