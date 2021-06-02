Депутаты просят наказать казахстанских звезд за рекламу финансовых пирамид

В СМИ неоднократно всплывают новые случаи.

Депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана просят Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова призвать к ответственности блогеров и казахстанских звезд за незаконную рекламу финансовых пирамид, передает корреспондент zakon.kz.

Так, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры, за период с 1 марта по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" с размером ущерба 8 545 297 645 тенге.

Кроме того, в СМИ неоднократно всплывают новые случаи, связанные с этим преступлением. А за последние три года суммы ущерба начали исчисляться десятками миллиардов тенге, а количество вовлеченных граждан десятками тысяч.

Если вспомнить последние резонансные случаи, то обращает на себя внимание активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев к вложениям в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей. Указанные публичные персоны, не будем называть их имена, пока идет расследование, принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды, которая обещала высокие доходы под "безрисковые инвестиции", - сказал мажилисмен.

В то же время знаменитости утверждают, что сами вложились и пострадали от действий организаторов финансовых пирамид.

Очевидно, что низкий уровень финансовой грамотности вкупе с желанием быстро заработать зачастую толкают граждан на подобные авантюры, многие из них даже берут кредиты для так называемых "безрисковых инвестиций", а потом "штурмуют" банки и акиматы с требованием остановить начисление вознаграждения или списать долги, - отметил он.

По словам депутата, размер материального ущерба и количество граждан, вовлеченных в криминальный бизнес, могли бы иметь значительно меньшие масштабы, если бы в его продвижении и рекламе не участвовали знаменитости, которым казахстанцы доверяют.

На текущий момент в статье 150 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливается ответственность в виде административного штрафа за рекламирование деятельности финансовой пирамиды с приостановлением выпуска в СМИ на срок до трех месяцев. Очевидно, что данный регуляторный подход не учитывает количество пострадавших, которые могут исчисляться тысячами, а размер причиненного им материального ущерба миллиардами тенге. Это в итоге создает очаги социального напряжения и не способствует профилактике незаконным финансовым практикам с участием популярных персон, - подчеркнул Ли.

Депутат просит сообщить, будут ли привлечены к административной ответственности знаменитости, участвовавшие в рекламе финансовых пирамид. И если нет, то по какой причине.

Мажилисмен также считает необходимым на базе Генеральной прокуратуры создать рабочую группу с привлечением представителей из следственных органов, судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, определению фактической роли знаменитостей в рекламе финансовых пирамид, наличию причинно-следственных связей между их участием в рекламе и наступившими общественно-опасными последствиями для выработки поправок в Закон РК "О рекламе" и в Уголовный кодекс РК в целях установления уголовной ответственности за рекламу и продвижение финансовых пирамид, которые повлекли массовое участие в них граждан и нанесли ощутимый материальный ущерб.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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