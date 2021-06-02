Единый день отчета органов контроля и надзора будут проводить в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Такой день будет проводиться в стране с 1 июля 2021 года.
Министр национальной экономики РК своим приказом от 25 мая 2021 года утвердил Правила проведения Единого дня отчета органов контроля и надзора, передает zakon.kz.
Исключение составляют Национальный банк РК и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Как следует из документа, Единый день отчета - встреча в столице, городах республиканского значения и областных центрах по обсуждению с субъектами предпринимательства результатов осуществления государственного контроля и надзора и профилактике нарушений законодательства РК.
Как отмечается, этот день вводится для улучшения взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, выработки конструктивных решений по ним, для повышения правовой грамотности субъектов предпринимательства и организаций для осуществления безопасной деятельности, развития системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства по вопросам государственного контроля и надзора в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности государства.
Участниками Единого дня отчета являются:
Единый день отчета проводится под председательством заместителя акима столицы, города республиканского значения или области, курирующего вопросы предпринимательства.
По итогам проведения Единого дня отчета местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения и областей принимается протокольное решение, согласованное с представителями органов контроля и надзора, уполномоченного органа в сфере государственной службы, уполномоченного органа по противодействию коррупции, органов прокуратуры и палаты предпринимателей соответствующей территориальной единицы.
Отчет об итогах проведения Единого дня отчета размещается на интернет-ресурсе акимата столицы, городов республиканского значения и областей, в котором размещается вся информация об итогах проведения Единого дня отчета (информационно-аналитический материал, разъяснения законодательства, памятки предпринимателям, вопросы-ответы, озвученные в ходе проведения Единого дня отчета) до 10 октября соответствующего года.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года
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