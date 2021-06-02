Единый день отчета органов контроля и надзора будут проводить в Казахстане

Такой день будет проводиться в стране с 1 июля 2021 года.

Министр национальной экономики РК своим приказом от 25 мая 2021 года утвердил Правила проведения Единого дня отчета органов контроля и надзора, передает zakon.kz.

Исключение составляют Национальный банк РК и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Как следует из документа, Единый день отчета - встреча в столице, городах республиканского значения и областных центрах по обсуждению с субъектами предпринимательства результатов осуществления государственного контроля и надзора и профилактике нарушений законодательства РК.

Как отмечается, этот день вводится для улучшения взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, выработки конструктивных решений по ним, для повышения правовой грамотности субъектов предпринимательства и организаций для осуществления безопасной деятельности, развития системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства по вопросам государственного контроля и надзора в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности государства.

Участниками Единого дня отчета являются:

от субъектов предпринимательства - предприниматели, представители региональных палат предпринимателей столицы, городов республиканского значения и областей;

от государственных органов - представители органов контроля и надзора, уполномоченного органа в сфере государственной службы, уполномоченного органа по противодействию коррупции, а также представители органов прокуратуры соответствующей территориальной единицы.

Единый день отчета проводится под председательством заместителя акима столицы, города республиканского значения или области, курирующего вопросы предпринимательства.

По итогам проведения Единого дня отчета местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения и областей принимается протокольное решение, согласованное с представителями органов контроля и надзора, уполномоченного органа в сфере государственной службы, уполномоченного органа по противодействию коррупции, органов прокуратуры и палаты предпринимателей соответствующей территориальной единицы.

Отчет об итогах проведения Единого дня отчета размещается на интернет-ресурсе акимата столицы, городов республиканского значения и областей, в котором размещается вся информация об итогах проведения Единого дня отчета (информационно-аналитический материал, разъяснения законодательства, памятки предпринимателям, вопросы-ответы, озвученные в ходе проведения Единого дня отчета) до 10 октября соответствующего года.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года

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