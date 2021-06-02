Президент считает этот успех большим достижением.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при FIDE, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook Берик Уали.

Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим достижением отечественных шахмат. Жансая стала первой шахматисткой из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин. Ее победа придаст новый импульс развитию данного вида спорта в нашей стране, - отметил пресс-секретарь Президента.

Казахстанская шахматистка выиграла этап Гран-при FIDE в Гибралтаре.

Абдумалик набрала 8 очков и опережает занимающую второе место Марию Музычук на 1,5 балла. Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году.

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