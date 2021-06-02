В правила питания в школах и детских садах внесли изменения

Кроме того, правила предусматривают создание Перечня недобросовестных поставщиков.

Министр образования и науки РК своим приказом от 24 мая 2021 года внес изменения и дополнений в Правила организации питания в школах, колледжах и детских садах, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что органы управления образованием и организации среднего образования должны создать на интернет-ресурсе рубрику "Школьное питание", в которой систематически размещают информацию по организации питания: перспективное, ежедневное меню с приложением фото блюд, план работы, акты комиссий по мониторингу качества питания, межведомственных экспертных групп.

В свою очередь руководитель организации среднего образования в соответствии с перспективным меню, утвержденным органом управления образованием, ежедневно утверждает меню с указанием выхода блюд на предстоящий день и размещает его в столовой, и в месте, доступном для родителей или законных представителей обучающихся.

Со своей стороны поставщик услуги ежемесячно предоставляет руководителю организации среднего образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции.

Также указывается, что при безналичном расчете за питание в школьной столовой для обучающихся, питающихся за счет родительской платы, предусматривается снижение цены на реализуемую в школьной столовой продукцию в размере 10% от цены, указанной в меню (прейскуранте цен).

Кроме того, правила предусматривают создание Перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг, товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования, который формируется организатором конкурса на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Перечень формируется на казахском и русском языках в электронной форме и содержит сведения о поставщиках (потенциальных поставщиках):

уклонившихся от заключения договора в случае признания его победителем конкурса;

не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенному с ним договору;

предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям.

Приказ вступает в силу с 10 июня.

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