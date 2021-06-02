Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана

Названы причины.

В международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задерживаются 6 рейсов, сообщает zakon.kz.

По словам Анвара Шалекенова, пресс-секретаря международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" это произошло из-за замены и позднего прибытия воздушных судов.

Рейс направления "Нур-Султан-Семей" задерживается до 16.30. По расписанию должен был вылететь в 12.25. Происходит замена воздушного судна. Рейс "Нур-Султан-Туркестан" задерживается до 19.25. По расписанию должен был произведен вылет в 16.20 - также происходит замена воздушного судна, - отметил он.

Кроме того, рейс направлением "Нур-Султан-Алматы" задерживается до 20.50. Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.

Задерживается рейс "Нур-Султан-Атырау" из-за позднего прибытия судна. Рейс "Нур-Султан-Талдыкорган" задерживается до 21.20. Рейс "Нур-Султан-Актобе" задерживается до 20.30, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Читайте также:

Драка в аэропорту Нур-Султана из-за Ashyq - на дебошира подадут в суд

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!