Илон Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги

Ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пожаловался на дефицит микроэлектронных чипов, сообщает zakon.kz.

Он сравнил его с нехваткой туалетной бумаги в период пандемии.

Наша самая большая проблема - это цепочка поставок, особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Боязнь дефицита заставляет компании заказывать с запасом - это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах, - написал он в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей.

По информации ТАСС, ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.

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