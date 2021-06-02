Как без посредников и нервов открыть ИП и счет в Halyk Bank?

Следуя инструкции, все шаги вы преодолеете быстро и незаметно для себя.

Как без посредников и нервов открыть ИП и бизнес-счет в Казахстане?

Сделать это можно быстро и бесплатно. На сайте zakon.kz запущен спецпроект об услугах Halyk Bank, из которого вы узнаете, как пошагово и без проблем можно открыть ИП или бизнес-счет.

Зарегистрировать ИП в Halyk Bank можно через мобильное приложение интернет-банка, либо пройти по специальной ссылке.

Следуя инструкции, все шаги вы преодолеете быстро и незаметно для себя. И буквально через несколько минут увидите на экране долгожданную запись: "Ваше ИП зарегистрировано. Поздравляем!"

Открыть счета для бизнеса также можно не выходя из дома. Он также открывается бесплатно.

Банк предоставляет целых 5 пакетов для бизнеса. Подробнее узнать о них, о преимуществах каждого, а также как вести онлайн-бухгалтерию, вы можете из нашего спецпроекта. Читайте и присоединяйтесь по этой ссылке.

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