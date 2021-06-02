Сильная жара ожидается в Казахстане 

Местами ожидаются дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики сохраняется влияние Южного циклона, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на западе республики местами сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге, юго-востоке и юго-западе пыльная буря, на севере республики в ночные и утренние часы местами туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами град.

В Западно-Казахстанской, днем Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается шквал, град, усиление ветра 15-23 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Туркестанской области в горах ожидается шквал, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, днем Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Атырауской области местами ожидаются шквал, град.

В Карагандинской области местами – град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами – шквал, град.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, местами Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, в отдельных районах Акмолинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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