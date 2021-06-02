Военный застрелил в голову начальника: вынесен приговор

Его осудили на 12 лет.

Специализированный межрайонный военный судом по уголовным делам вынес приговор в отношение военнослужащего, обвиняемого в убийстве, передает zakon.kz.

Капитан признан виновным в убийстве (ст.99 ч.1 УК), а также в хранении и ношении огнестрельного оружия (ст.287 ч.2 УК).

Судом установлено, что в декабре 2019 года капитан "И", будучи в г.Талдыкорган, произвел с близкого расстояния один выстрел из обреза 16-калибра в своего начальника майора "Д", от полученного огнестрельного ранения в голову потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимый в целях сокрытия следов преступления, оружие выбросил в реку. Приговором суда окончательно капитану «И.» назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

26 декабря 2020 года стало известно, что офицеру выстрелили в лицо во дворе собственного дома в одном из микрорайонов Талдыкоргана. Тело 36-летнего военнослужащего во дворе дома обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую. Спасти майора местной воинской части не удалось. Он скончался до приезда медиков от огнестрельного ранения в лицо.

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