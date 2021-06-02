Дело Томирис Байсафы. Как проходит суд в Москве

Есть большие различия между обычным судом и судом присяжных.

Мама погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы Жанна Ахметова рассказала подробности заседаний, сообщает zakon.kz.

Идет третья неделя судебных разбирательств. Заседания идут каждый день. По ее словам, все очень непросто, совсем непросто, есть большие различия между обычным судом и судом присяжных.

Присяжные, это когда рассказываешь историю заново, при этом нельзя рассказывать материалы дела. То есть кто красивее, красочнее и ....рассказал, тот выиграл. Если бы это был обычный суд его бы осудили, но подсудимый Меджидов понимал это и выбрал суд присяжных.⠀

Сторона Меджидова выкручивается как может и идет на все, от слова на все.. приводят липовых экспертов, предоставляют суду купленные экспертизы и таких же экспертов, рассказывают, что Томпи абсолютно больной психоэмоциональный человек, проректор Ш., который по совместительству руководитель одного из четверых адвокатов Меджидова и "куратор" учащихся Меджидовых в МГИМО, который дает нужные им показания и утверждает, что когда Томирис упала и лежала на земле, к нему подошла Лаура О. (одногруппница) и сказала, что якобы Томирис уже не раз хотела покончить с собой, - написала она своей странице в Instagram.

По словам мамы погибшей девочки, данный проректор никогда не курировал ребят.

Имеющиеся видеозаписи говорят о том, что Лаура прибежала к месту происшествия когда Томирис уже была в карете скорой помощи, и вообще не подходила к этому человеку. Друзья Меджидова в один голос и одинаковыми словами утверждают, что они от Меджидова знали, что Томирис 3 раза хотела покончить с собой, правда свидетель этому только Меджидов, она наркоманка, которая время от времени употребляет какие то неизвестные препараты, а казахское сообщество ее из этого вытаскивает, только никто из "казахов" МГИМО таких историй почему то не знает. Свидетель Б., он же друг подсудимого от лица адвокатов пишет письма к однокурсникам Томирис и просит дать показания. От адвокатов!!! - пишет она.

Она сообщила, что у Меджидова на протяжении следствия были три версии произошедшего. но следствие их не подтвердило.

Первую, что она наступила и промахнулась. Вторую, что она оттолкнулась и прыгнула, а Томирис не могла наступить и промахнуться. Это невозможно - подоконник широкий, а если бы она выпрыгнула, она, естественно, не задела бы ничего. Она же отталкивалась и выпала как минимум справа от окна. По третьей версии, когда он видел ее глаза при падении... Чтобы их видеть, ему нужно быть на самом окне... Чтобы добежать до Томирис, ему необходимо как минимум три секунды, а само падение длилось 1,7 секунды. Он мог видеть, только непосредственно находясь на подоконнике, - рассказала Жанна Ахметова.

Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах. Девушка получила множественные переломы и потеряла много крови. Девушка скончалась 3 мая. Следствие склонялось к версии о суициде, родители выразили несогласие.

В октябре 2020 года Жанна Ахметова встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Дело о смерти Томирис глава государства взял на контроль.

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