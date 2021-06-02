Живем как на стройплощадке: алматинцы о точечной застройке

Алматинцы рассказали о еще одном случае точечной застройки города.

Жители одного из районов Алматы пытаются выяснить, почему пятиэтажный дом возводят прямо под их окнами, да еще и на месте сбора при землетрясении. О чем просят алматинцы и почему строительство продолжается несмотря на их жалобы, читайте в материале zakon.kz.

Совсем недавно старожилы одного из тихих городских районов слышали об уплотняющей застройке из новостей и разговоров знакомых. В один из дней их размеренную жизнь потревожил звук техники – прямо между домами, на участке в семь соток начали рыть котлован для будущей пятиэтажки.

Территорию огородили...

...а по придомовой дорожке теперь разъезжает строительная техника.

С тех пор жильцы домов по адресу Манаса 9, Манаса 7в, Ауэзова 64/4 и Шевченко 164 будто обитают на стройплощадке.

Горожане недоумевают, как на небольшом клочке земли можно вместить многоэтажку и почему строительство начато без их согласия. О вынужденном соседстве они говорят с удивлением, оказалось, что небольшой участок у их домов приглянулся бизнесменам и давным - давно находится в частной собственности.

Алматинка Ирина Геннадьевна рассказывает, что известно об этом стало случайно – когда внезапно прекратились работы по облагораживанию территории.

Мы очень радовались когда узнали, что акимат распорядился начать работы по облагораживанию нашего квартала. Здесь собирались заменить старый асфальт, фонарные столбы, установить лавочки. Внезапно работы остановились, практически не успев начаться. Акимат снял свою технику, а участок неожиданно обнесли забором. Так мы и узнали, что оказывается земля давно частная.

Слова соседки подтверждает и Диляра Ильясова, по ее словам, строительство началось неожиданно, за считанные дни участок огородили и приступили к работам...

...здесь же находится детский сад, музыкальная школа, проходят «красная линия» и газовые трубы.

Наличие красных линий, теплотрассы, газопровода владельцев участка не остановило. Сварочные работы ведутся прямо под газовыми трубами, мы обратились в газовое хозяйство. Там нам сказали, что пока ничего не произошло, причин для беспокойства нет. Рабочие проводят сварку прямо над газовыми трубами. Мы в ужасе от всей ситуации.

Только в прошлом году распоряжением акимата во дворах проложили новенький асфальт, облагородили дорожки, заменили освещение, продолжают алматинки, но сейчас по асфальту ездят строительные машины, а по двору, где гуляют дети, то и дело проезжают самосвалы и экскаваторы.

Техника ездит ежедневно, груженные Камазы, экскаваторы. Разрушается новенький, недавно проложенный асфальт. Мы не успели порадоваться обновленным дорожкам, он сейчас уже местами поврежден. И его придется восстанавливать, конечно же за счет бюджета.

По словам местных жителей, новая стройка лишила их и места сбора при ЧС. Сейчас там вырыт котлован, все готово к тому чтобы здесь возвели новый жилой дом.

Диляра Ильясова добавляет, что работы на участке начались прошлой осенью, но владельцы квартир свое согласие на строительство не давали.

После того, как мы узнали о строительстве многоэтажки, жильцы провели несколько собраний собственников квартир близлежащих домов. Выяснилось, что согласия на строительство жильцы не давали и свои подписи не ставили.

Кроме этого, рассказывает Диляра Ильясова, собственник участка решил вырубить многочисленные деревья, которые здесь росли, не выдержаны обязательные требования по удалению от других зданий. Но не только это беспокоит жителей, больше всего они переживают за безопасность детей, как пример приводят недавний случай в Парке Горького, где поездки трактора по тротуару закончились трагедией.

Собственники против, но стройка продолжается. Вырыт котлован. По новым придомовым дорожкам ездит техника. Здесь детские площадки, играют дети. Не дай Бог, рано или поздно произойдет ЧП как в Парке Горького, где сбили ребенка. Груженная техника не сразу может остановиться и не всегда водитель увидит ребенка. Каждый день наши дети в опасности, что-то с ними случится, за это будет отвечать?

Жительница дома по улице Шевченко Ирина Геннадьевна добавляет, новый дом нарушит Розу ветров, а из-за постоянной пыли у жителей уже начались проблемы со здоровьем.

Из-за строительных работ в наших в квартирах постоянно пыльно. Пыль везде - на мебели, поверхностях, даже на шторах. На подоконниках слой пыли, хотя окна стараешься вообще не открывать. Я врач, и утверждаю, дышать пылью очень вредно, у соседей уже начались проблемы со здоровьем. Потому что стройка здесь идет постоянно.

Сауле Дюйсенова, жительница дома по улице Манаса 9 подтверждает слова соседки.

Окна нашей квартиры выходят прямо на стройку. Пыль и постоянный шум техники теперь с нами всегда. С самого утра и до вечера продолжаются работы. На улице жарко, а мы не можем даже открыть окна, потому что очень пыльно. Пыль проходит в дома, несмотря на плотно закрытые окна, по вытяжкам, дышать стало сложно даже в квартирах.

Алматинки недоумевают, почему на участке для сбора во время ЧС вообще началась стройка. При том, что землю планировали отдать соседнему детскому саду, для расширения игровой площадки. Сейчас дети близлежащих домов, выходя из подъездов, сразу оказываются на пути у груженных стройматериалами машин.

При этом, как признает Ирина Геннадьевна, собственник участка приобрел территорию в законном порядке.

Этот человек добросовестный приобретатель участка он его честно купил. Ему продали участок на аукционе. И это, конечно, законно. Но далее начинается самое интересное. Согласия жильцов на строительство пятиэтажки у владельца земли нет, мнения соседей не спрашивали. Но у собственника имеется документ, якобы с подписями жильцов, которые согласны с о стройкой. Но этого неправда. Значит законность документа под большим сомнением, а его он предъявляет в госорганы.

Кроме того, со слов горожан, пятиэтажка не отвечает обязательным требованиям по удаленности от других зданий.

Да, здесь не соблюдены необходимые требования по удаленности зданий. Новый дом слишком близко расположен к имеющимся. Очень маленький промежуток между домами. Здание еще нужно построить. Любая стройка это целый процесс. Сейчас отвал земли пошел на теплотрассу, здесь горы земли. Машины ездят по новой проложенной акиматом дороге. Отступы между домами нарушены. Нас лишили места сбора при землетрясении, да еще рядом детский сад, игровые площадки, музыкальная школа. Мы просим остановить строительство, на наш взгляд незаконное.

Несмотря на все жалобы жильцов владелец участка и заказчик строительства, руководитель ТОО «Ежелгі Арман» Нурхан Анияров утверждает, закон он не нарушал, а все разрешения от госорганов имеются.

Все разрешительные документы есть, участок мной приобретен в частную собственность. Я являюсь дипломированным специалистом с архитектурным образованием, сам спроектировал здание, здесь же будет детская площадка и паркинг. Повторюсь, все документы на строительство имеются.

Почему там, где гуляют дети, по придомовым дорожкам ездит строительная техника, Нурхан Анияров пояснил, что дети гуляют везде, а грузовые машины по дорожкам не ездят.

Жильцы пытались договориться с владельцем, вызывали сотрудники ДПС, участковых, но ситуация кардинально не изменилась. Водителям выписали штрафы, а машины так и продолжают ездить по придомовым дорожкам, подвергая опасности детей и местных жителей.

Кроме того, установленную за счет бюджета клумбу строители самовольно убрали, потому что она загораживает им проезд.

Горожане обращались в акимат, с просьбой вернуть покой и безопасность в их дворы и прекратить строительство. Но на организованных чиновниками встречах, с застройщиком и владельцем участка, прийти к общему мнению не удалось.

По словам местных жителей ими составлены письма во все инстанции, даже в Минсельхоз и в Генпрокуратуру. В Генеральной прокуратуре приняли сторону алматинцев, в ответе госоргана четко говорится - согласно ПДП участок предназначался детскому саду.

А в недавно принятыми правилами застройки Алматы и вовсе запрещается «застраивать придомовые пространства».

Тем не менее, строительные работы продолжаются.

Чем закончится очередное противостояние жильцов и застройщиков неизвестно, но пока алматинцы пытаются договориться с застройщиком, маленькие жители района постоянно подвергаются опасности в собственных дворах.

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