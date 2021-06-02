Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на тепловых сетях

В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Сулейменова, сообщает zakon.kz.

С 22:00 часов 4 июня до 9:00 5 июня будет ограничено движение автотранспорта в Ауэзовском районе по улице Сулейменова в южном направлении от улицы Талды-Курганская до улицы Пятницкого, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на тепловых сетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!