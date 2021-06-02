Токаев ждет Мирзиеева в гости

Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно - Президент.

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, сообщает zakon.kz. По данным Акорды, Президент дал положительную оценку нынешнему состоянию двустороннего сотрудничества, демонстрирующего высокую устойчивость в условиях текущих вызовов.

Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время моего визита в Узбекистан в ходе переговоров с моим уважаемым коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским соседним Узбекистаном, считаем это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе. С удовлетворением хотел бы отметить наличие целого ряда совместных проектов, которые делают наше взаимодействие разнообразным, и самое главное – содержательным, - подчеркнул он.

В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил за предоставленную возможность встречи и передал приветствие и самые теплые пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Благодаря регулярным и доверительным контактам между Шавкатом Миромоновичем и Вами, Касым-Жомарт Кемелевич, успешно формируется позитивная динамика многогранного казахско-узбекского сотрудничества. Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до 10 млрд долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей, - сообщил Абдулла Арипов.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о достигнутой в ходе телефонного разговора с Шавкатом Мирзиеевым договоренности об организации государственного визита руководителя Узбекистана в удобное для сторон время.

В завершение встречи Президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом Достык II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений и укрепление уз дружбы.

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