В Казахстане создадут госкомиссию по празднованию 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова

Рабочим органом госкомиссии определено Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Министерство образования и науки подготовило проект указа Президента РК "О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова", передает zakon.kz.

Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы согласно приложению, - говорится в указе.

Как отмечается, госкомиссия создается с целью обеспечения празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в 2022 году на высоком организационном и содержательном уровне.

Рабочим органом госкомиссии определено Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 ноября 2021 года, - говорится в тексте.

Планируется, что госкомиссия до 1 декабря 2021 года утвердит Общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея Ахмета Байтурсынулы.

В состав госкомиссии войдут:

Государственный секретарь Республики Казахстан, председатель

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя

первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя

вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан, секретарь комиссии

члены комиссии:

заместитель премьер-министра Республики Казахстан по социальным вопросам

первый заместитель Председателя партии «Nur Оtan» (по согласованию)

заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, координирующий работу в сфере региональной политики государства

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан

Министр культуры и спорта Республики Казахстан

Министр образования и науки Республики Казахстан

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан

Министр обороны Республики Казахстан

Министр внутренних дел Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр национальной экономики

Министр цифрового развития, иноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы

Кроме того, в состав госкомиссии войдут депутаты Сената Парламента РК, заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК, акимы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, акимы областей, руководители научных институтов, ректоры вузов, директор Национальной академической библиотеки, председатель ОО "Союз писателей Казахстана".

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 июня.

Ахмет Байтурсынов — казахский общественный и политический деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик.

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