В Казахстане создадут госкомиссию по празднованию 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова

Приложение zakon.kz
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Рабочим органом госкомиссии определено Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Министерство образования и науки подготовило проект указа Президента РК "О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова", передает zakon.kz.
Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы согласно приложению, - говорится в указе.
Как отмечается, госкомиссия создается с целью обеспечения празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в 2022 году на высоком организационном и содержательном уровне.
Рабочим органом госкомиссии определено Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 ноября 2021 года, - говорится в тексте.
Планируется, что госкомиссия до 1 декабря 2021 года утвердит Общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея Ахмета Байтурсынулы.
В состав госкомиссии войдут:
Государственный секретарь Республики Казахстан, председатель
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя
первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя
вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан, секретарь комиссии
члены комиссии:
заместитель премьер-министра Республики Казахстан по социальным вопросам
первый заместитель Председателя партии «Nur Оtan» (по согласованию)
заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, координирующий работу в сфере региональной политики государства
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан
Министр культуры и спорта Республики Казахстан
Министр образования и науки Республики Казахстан
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан
Министр обороны Республики Казахстан
Министр внутренних дел Республики Казахстан
Министр финансов Республики Казахстан
Министр национальной экономики
Министр цифрового развития, иноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
Кроме того, в состав госкомиссии войдут депутаты Сената Парламента РК, заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК, акимы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, акимы областей, руководители научных институтов, ректоры вузов, директор Национальной академической библиотеки, председатель ОО "Союз писателей Казахстана".
Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 июня.
Ахмет Байтурсынов — казахский общественный и политический деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик.
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