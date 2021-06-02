В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильная жара.

В девяти областях Казахстана 3 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, сильная жара 35 градусов. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Бескарагайском, Уржарском районе. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, сильная жара 35 градусов. В Семее днем ожидается гроза, сильная жара 35 градусов.

В Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность. Днем местами ожидается сильная жара 38 градусов.

В Атырауской области местами ожидются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. В Атырау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Днем местами шквал, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем местами 15-20 м/с. Днем 3 июня сохраняются сильная жара 40 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза. Северо-западный ветер, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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