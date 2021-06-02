Азербайджан обвинил ВС Армении в нарушении границы

Говорится, что азербайджанские войска вынудили их отойти на исходные позиции без применения оружия.

В минобороны Азербайджана заявили, что группа военнослужащих армянских вооруженных сил (ВС) пересекла азербайджанскую границу, попытавшись закрепиться в Кельбаджарском районе республики, передает zakon.kz.

В сообщении утверждается, что армянские военнослужащие углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу и заняли позиции.

В ведомстве добавили, что азербайджанские войска вынудили их отойти на исходные позиции без применения оружия.

27 мая Азербайджан заявил, что его военнослужащие задержали шесть армянских диверсантов, которые перешли границу. Ереван утверждает, что военные проводили инженерные работы на территории Армении.

Ранее, в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определенные работы". Он подчеркнул, что есть карта, утвержденная советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

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