В правила выписки электронных счетов-фактур изменения не вносились - КГД

Данные признаки заполняются независимо от осуществления внешнеэкономической деятельности.

В Комитете госдохов разъяснили ситуацию в связи с многочисленными запросами налогоплательщиков по вопросу исключения признака "5" при выписке электронных счетов-фактур, передает zakon.kz.

Сообщаем, что Комитетом государственных доходов МФ РК не рассматриваются никакие поправки в правила выписки ЭСФ в части исключения признака "5". Обращаем ваше внимание, что внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты осуществляются в соответствии с законом "О нормативных правовых актах" и размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов для публичного обсуждения, - сказали в КГД.

Там пояснили, что признак "5" указывается при реализации товара, по которому невозможно определить к какому из признаков от "1" до "4" он относится.

При этом данные признаки заполняются независимо от осуществления внешнеэкономической деятельности, - отметили в комитете.

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