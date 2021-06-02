Глава МОН навестил семью учителя, погибшего на Чарыне во время селя

Он выразил благодарность родителям педагога.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов навестил семью учителя Мерея Ибрагимова, погибшего во время трагедии на Чарыне, передает zakon.kz.

Он выразил соболезнования родным и поблагодарил родителей 26-летнего педагога за то, что они воспитали отважного и достойного гражданина нашей страны, - сообщила пресс-секретарь министра Молдир Абдуалиева.

Мерей Ибрагимов был в числе тех, кто отправился на экскурсию на Чарынский каньон 29 мая, когда произошел сход селевого потока.

Молодой учитель спасал школьников ценой собственной жизни.

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Накануне Президент Казахстана посмертно наградил Мерея Ибрагимова медалью "Ерлігі үшін".

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Мерей Ибрагимов был педагогом художественных дисциплин. Ему было 26 лет.

Преподавал 3 года со дня открытия КГУ СГ 199, общий педагогический стаж 5 лет. О нем отзываются как об очень ответственном педагоге, любимом учителе всех учеников без исключения, мастере своего дела.

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