Избран новый президент Израиля

Ицхак Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле.

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом страны, передает zakon.kz.

Jerusalem Post сообщила, что за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.

На пост президента Израиля претендовали двое кандидатов: глава "Сохнута" Ицхак Герцог, и педагог, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.

Герцог — сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Он сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!