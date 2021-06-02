Сагинтаев рассказал об эпидемиологической обстановке в Алматы

На 2 июня, в Алматы зарегистрирован 69 941 случай коронавирусной инфекции, из них 54 141 случай с симптомами и 15 800 – без симптомов.

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе, сообщает zakon.kz.

На 2 июня, в Алматы зарегистрирован 69 941 случай коронавирусной инфекции, из них 54 141 случай с симптомами и 15 800 – без симптомов, 1 772 случая неуточненной пневмонии. За предыдущие сутки зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции, из них 180 случаев с симптомами и 28 без симптомов, 10 случаев неустановленной пневмонии. Суточный прирост – 0,2%. Репродуктивное число – 0,702.

В инфекционных стационарах находится 1431 человек, в том числе 54 ребенка. 56 пациентов в крайне тяжелом, 308 в тяжелом, 1067 в состоянии средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 106 больных. 243 койко-места в ОРИТ - свободно. На ИВЛ – 24 пациента, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow – занято 26 аппаратов.

На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1 617 пациентов, из которых 237 бессимптомных, 1 331 с легкой и 49 со средней степенью тяжести. Из общего числа 451 пациент – выписанные из инфекционных стационаров, находящиеся под наблюдением и изоляцией в амбулаторных условиях.

В Алматы работает 26 ПЦР-лабораторий на 15 670 исследований в сутки, с перспективой увеличения до 26 992 исследований.

Также действует 14 ИФА-лабораторий мощностью 3 248 исследований в сутки.

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