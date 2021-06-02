Почти 200 тысяч алматинцев привиты против COVID-19 - Сагинтаев

Аким подчеркнул значение массовой вакцинации, благодаря которой формируется коллективный иммунитет.

Почти 200 тысяч алматинцев привиты двумя компонентами вакцины против COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом сказал аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы". Здесь же он призвал горожан активнее участвовать в вакцинации против коронавируса.

Он подчеркнул значение массовой вакцинации, благодаря которой формируется коллективный иммунитет.

Массовая вакцинация стартовала в Алматы с 1 февраля. На 2 июня вакцину получил 307 981 человек, в том числе 5 115 полицейских, 23 240 педагогов, 29 136 медработников. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 30 737 человек (10%). На сегодняшний день привиты двумя компонентами – 190 036 человек.

В Алматы функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Возможность увеличения - до 250 пунктов. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе – 19 004 дозы первого компонента и 59 184 второго компонента. За весь период в город доставлено 326 985 доз вакцины. 25 апреля и 26 мая в город осуществлена поставка казахстанской вакцины QazVac по 6 тыс. доз первого и второго компонента, которой привит 4 571 человек. 3 и 21 мая осуществлена поставка китайской вакцины Sinopharm в объеме 31 тыс. доз, привиты – 20 648 человек.

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