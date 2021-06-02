Склад горел в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ДЧС Алматы работают на месте пожара, передает zakon.kz.

2 июня в 19:23 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Райымбека, д. 92, поступило сообщение о черном густом дыме, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Как выяснилось, загорелся мусор, затем огонь перешел на складское помещение ТОО "Рунат". Спасатели развернули работу штаба, было создано два пожарных участка - с южной и северной стороны, поданы стволы автоцистерны, установлены на гидранты. Площадь пожара составила 90 кв. м.

В 19.45 огонь был локализован. Через 10 минут - потушен.

Причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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