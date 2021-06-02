Между Казахстаном и Узбекистаном расширится авиасообщение

Узбекистан является ключевым торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в РКс рабочим визитом, zakon.kz со ссылкой на на primeminister.kz.

Главы Правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, промышленной кооперации, а также межрегионального и приграничного взаимодействия. Особое внимание уделено ускорению реализации Плана мероприятий по организации деятельности Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на казахстанско-узбекской границе, а также созданию совместной товаропроводящей системы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрены вопросы развития взаимодействия в сфере рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, в том числе беспрепятственного транзита через территорию Узбекистана воды, отпускаемой Кыргызстаном и Таджикистаном для нужд Туркестанской и Кызылординской областей. Одними из примеров успешной промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном являются совместные проекты - производство автомобилей марки Chevrolet в г. Костанае, швейная фабрика в Туркестане, текстильная фабрика в Шымкенте и др.

В настоящее время реализуются такие совместные проекты, как производство медицинских изделий (г. Шымкент), автоклавного газобетона (Ташкентская область), автобусов марки SAZ (г. Костанай), грузовых автомобилей HOWO (г. Сарань), сборка автомобилей марки Hyundai (г. Ургенч), кухонных плит и водонагревателей (г. Туркестан). В рамках расширения авиасообщения между двумя странами с 8 июня "Узбекские авиалинии" начнут пассажирские авиаперевозки между городами Алматы и Самарканд, а 21 июня казахстанская компания Fly Arystan откроет регулярные рейсы по маршруту Туркестан-Ташкент, - пишет пресс-служба правительства.

Также уточнятся, что Узбекистан является ключевым торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе - доля РУ составляет почти 65% внешней торговли РК со странами Центральной Азии.

За январь-апрель 2021 года двусторонний товарооборот составил $1,2 млрд, что на 41,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 33,3% - первых четырех месяцев 2019 года. В 2020 году количество предприятий с участием казахстанского капитала в Узбекистане увеличилось с 809 до 919 компаний. В Казахстане численность предприятий с участием узбекского капитала достигла 1231. По итогам переговоров А. Мамина и А. Арипова подписаны межведомственные соглашения о сотрудничестве в развитии торгово-экономических отношений, обмене опытом и формировании совместной товаропроводящей системы, - резюмируется в сообщении.

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