Требуют $ 6 тыс. с квартиры – Сагинтаев обещал разобраться с "помогайками"

Аким пообещал, что он обязательно встретится с жителями этих домов.

Во время прямого эфира программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" акиму города Бакытжану Сагинтаеву поступил вопрос от жительницы мкр "Аксай". Несколько домов микрорайона столкнулись с проблемой переоформления из нежилого фонда в жилой, сообщает zakon.kz.

По словам позвонившей, пробелы в законодательстве не позволяют однозначно решить этот вопрос. Жильцы обращались в различные инстанции, но там их лишь перенаправляли друг к другу.

Одна из инстанций предложила решить проблему за 6 000 долларов с квартиры. Но у нас живут в основном пенсионеры, матери-одиночки, студенты и молодые семьи. Для нас эта сумма непосильна. жительница мкр. "Аксай"

Женщина попросила акима о встрече, пусть и онлайн, чтобы решить эту проблему.

Бакытжан Сагинтаев пообещал, что они обязательно встретятся. Администрации города будут даны поручения, чтобы разобраться в ситуации. Также он попросил на следующий онлайн-прием, вновь включить представителей этих домов.

После чего отметил, что те, кто предлагают 6 000 долларов, это, видимо, так называемые, "помогайки" и пообещал с ними разобраться.

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