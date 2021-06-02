Отец пырнул ножом сына в Акмолинской области

Молодой человек госпитализирован в больницу.

64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил конфликт с сыном, ударив его ножом, передает zakon.kz.

30 мая в отдел полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от 63-летней жительницы села Приречное о том, что ее супруг нанес ножевое ранение сыну. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 64-летний мужчина после употребления алкоголя в ходе словесного конфликта нанес ножевое ранение в область левой подмышки своему 30-летнему сыну, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Молодой человек был госпитализирован в больницу. Отец в содеянном признался.

Вещественное доказательство было изъято. Начато досудебное производство по ст. 106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в полиции.

Следствие продолжается.

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