Женщина подала в суд на мастера после отравления детей газом в Актау

По мнению женщины, из-за халатности мастера и его руководства она чуть не потеряла своих детей.

Подавшая женщина утверждает, что мастер угрожает выставить ее виновной в происшествии, сообщает zakon.kz.

Он предоставил мне две бумаги. Как оказалось, там написано, что он провел техническую проверку, и все работает исправно. Уходя, он сказал, чтобы я постоянно закрывала главный газовый кран после готовки и в случае утечки сразу позвонила ему. Он также заходил и к моим соседям, которые отправляли деньги ему за услугу на Kaspi Gold, - рассказала пострадавшая Дильфуза в интервью "Ладе".

По словам женщины, 6 апреля к ней пришел работник ТОО "РЦКУ-Актау", оказывающего услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Она поинтересовалась у мастера по поводу установки шланга на газовую плиту и оформления заявки, на что он ответил, что сделает сам, так как является работником соответствующей службы. Мастер выполнил установку шланга и взял за работу 6 тыс. тенге. Пострадавшая говорит, что по совету мастера постоянно закрывала главный газовый кран после использования, но всю семью в этот месяц беспокоили сильные головные боли и головокружения. С 15 по 16 мая, как говорит женщина, она забыла закрыть главный кран и случилась сильная утечка, при том, что газ не использовался.

Оказывается мастер неправильно установил шланг - образовалась щель. У детей началась рвота, головная боль, головокружение, вялость. Они непривычно спали до обеда, при этом еле просыпались, были очень плаксивые, - рассказывает Дильфуза.

Как уточняется, 16 мая мастер все исправил.

Никаких бумаг в итоге он мне не дал. Я ему сказала о симптомах детей и спросила, может ли это быть отравлением, на что он ответил, что нет. После ухода он перезвонил и посоветовал дать детям молока. После этого рвота участилась. Я позвонила ему и сообщила о вероятном отравлении. Асет предложил обратиться в медицинский центр "Нейрон" и вежливо попросил, чтобы я сказала врачам, якобы это я сама забыла выключить газ. Я была в шоке. Начала звонить детской медсестре, но та не отвечала, пришлось обращаться в 103. Скорая помощь прибыла через 15 минут, нас осмотрели. В это же время пришли какие-то люди из газовой службы, отрезали газ, заполнили акт и дали подписать несколько бумаг. Я расписалась. Нас госпитализировали в детскую областную больницу, и детей подключили к системе. Рвота продолжилась и на следующий день, - делится Дильфуза.

Также она отметила, что мастер просил не подавать в суд: обещал помогать лекарствами и материально.

Я согласилась и попросила на тот момент 50 тыс.тенге на системы и медикаменты. Двумя днями позднее он пришел со своим напарником Рустамом, принесли обещанные 50 тыс. тенге и попросили написать собственноручно расписку, что я не имею претензий к Асету, так как его могут уволить по статье и "посадить". Утром следующего дня они пообещали подключить газ и помогать в дальнейшем в любое время. Я написала и отдала им эту бумагу, поверив им на слово. На следующий день я начала звонить Рустаму, но он игнорировал звонки. Сообщения мои он тоже прочитывал, но не отвечал. Так продолжалось две недели. Позже я написала Асету, попросив купить один ингалятор на четверых детей за 20 тысяч тенге. На эту просьбу он обозвал меня бесстыжей и заблокировал, - рассказала Дильфуза.

По мнению женщины, из-за халатности мастера и его руководства она чуть не потеряла своих детей.

Если бы я закрыла окна, то нас уже не было бы на этом свете, но я потеряла своего ребенка в утробе. К тому же у меня резко ухудшилось зрение: я ничего не вижу на расстоянии одного метра. У детей снизился иммунитет. Две недели, как мы не ели домашнюю пищу. Молоко подогреваем в микроволновке, еду заказываем, - сетует женщина.

Отравление газом также зафиксировано медиками. 1 июня пострадавшая обратилась с иском в Актауский городской суд №2 в 3 микрорайоне.

Дильфуза рассказала, что судоисполнитель посоветовал ей урегулировать вопрос мирным путем - сам позвонил Асету, объяснив ситуацию с газом, но последний начал с ним ругаться. Дильфуза также обратилась в полицию, чтобы ей предоставили запись с камер наружного наблюдения, где будет видно, как мастер Асет 6 апреля проводил обход квартир в доме №47 в 15 микрорайоне. Они будут приобщены к материалам дела, - пишет издание.

Женщина утверждает, что после обращения в суд со стороны мастера посыпались угрозы. Он обвинил ее и сказал, будто это она сама устанавливала шланг.

Подача газа на сегодня в квартире восстановлена уже другими работниками ТОО "РЦКУ-Актау", но женщина намерена возместить ущерб. Дети в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно. После получения систем, как говорит их мать, им стало лучше. Врачи посоветовали больше гулять на море, - резюмируется в сообщении.

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