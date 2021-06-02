Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Умер казахстанский футболист Станислав Лунин

Фото: Prosports.kz 2 июня 2021, 22:12

Причиной смерти стала остановка сердца.

Бывший игрок национальной сборной Казахстана по футболу Ислам Далаев, получивший известность под именем Станислав Лунин, скончался на 28-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Как пишет Prosports.kz, причиной смерти стала остановка сердца.

Профессиональную карьеру Далаев начал в родном Усть-Каменогорске, в клубе "Восток". Затем были карагандинский "Шахтер", алматинский "Кайрат" и павлодарский "Иртыш". Карьеру Ислам завершил в "Шахтере". Являлся чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мурал с изображением Батырхана Шукенова появился в столице
Гороскоп на июнь от астролога Василисы Володиной