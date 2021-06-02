Пешеходные переходы Алмалинского района Алматы отремонтируют

Работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.

В Алмалинском районе Алматы отремонтируют пешеходные переходы. Будут покрашены металлоконструкции крыш, отремонтированы поврежденные элементы, заменены неработающие световые приборы, сообщает zakon.kz.

В акимате уточнили, что работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.

Сейчас работы ведутся по адресу проспект Абылай хана угол улицы Гоголя, далее в рамках территориальной принадлежности работы будут продолжены вверх по проспекту Абылай хана до проспекта Абая.

Кроме того, в графике работ значится:

По Абылай хана на углу с Казыбек би и Кабанбай батыра

На пересечении Сейфуллина и Гоголя

На углу Райымбека и Роызбакиева

Райымбека и Брусиловского

Санитарная очистка подземных пешеходных переходов проводится силами подрядной организации ТОО "Зара гранд" в рамках утвержденного графика.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!