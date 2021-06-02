Пешеходные переходы Алмалинского района Алматы отремонтируют

Приложение zakon.kz
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Работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.
В Алмалинском районе Алматы отремонтируют пешеходные переходы. Будут покрашены металлоконструкции крыш, отремонтированы поврежденные элементы, заменены неработающие световые приборы, сообщает zakon.kz.
В акимате уточнили, что работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.
Сейчас работы ведутся по адресу проспект Абылай хана угол улицы Гоголя, далее в рамках территориальной принадлежности работы будут продолжены вверх по проспекту Абылай хана до проспекта Абая.
Кроме того, в графике работ значится:
Санитарная очистка подземных пешеходных переходов проводится силами подрядной организации ТОО "Зара гранд" в рамках утвержденного графика.
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