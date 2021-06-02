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Пешеходные переходы Алмалинского района Алматы отремонтируют

Фото: Gov.kz 2 июня 2021, 22:33

Работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.

В Алмалинском районе Алматы отремонтируют пешеходные переходы. Будут покрашены металлоконструкции крыш, отремонтированы поврежденные элементы, заменены неработающие световые приборы, сообщает zakon.kz.

В акимате уточнили, что работы были начаты с пешеходного перехода, расположенного на пересечении проспектов Райымбека и углу проспекта Абылай хана.

Сейчас работы ведутся по адресу проспект Абылай хана угол улицы Гоголя, далее в рамках территориальной принадлежности работы будут продолжены вверх по проспекту Абылай хана до проспекта Абая.

Кроме того, в графике работ значится:

  • По Абылай хана на углу с Казыбек би и Кабанбай батыра
  • На пересечении Сейфуллина и Гоголя
  • На углу Райымбека и Роызбакиева
  • Райымбека и Брусиловского

Санитарная очистка подземных пешеходных переходов проводится силами подрядной организации ТОО "Зара гранд" в рамках утвержденного графика.

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