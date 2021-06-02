Ударил ножом, забрал телефон и скрылся – в Алматы задержан подозреваемый

При задержании парень утверждал, что ничего противоправного не совершал, просто проходил мимо. Но при досмотре его личных вещей следователи нашли в рюкзаке сотку потерпевшего.

Разбойное нападение произошло днем 2 июня в районе улиц Кожамкулова и Жамбыла. Компания молодых людей прогуливалась вдоль речки. Подбежавший незнакомец ударил одного из ребят, забрал его телефон и скрылся, сообщает zakon.kz.

Как передает Almaty Polisiasy, парень, которого ткнули ножом, не растерялся и не обращая внимания на неглубокий порез, погнался за нападавшим. Его друзья вызвали полицию.

Через несколько минут район был оцеплен патрульными автомашинами.

Получили вызов от дежурного. Проследовали на проческу. Задержали схожего по приметам. Вызвали СОГ. сотрудник ППП ДП города Алматы Бекзат Ракишев

При задержании парень утверждал, что ничего противоправного не совершал, просто проходил мимо. Но при досмотре его личных вещей следователи нашли в рюкзаке смартфон потерпевшего.

Задержанный для выяснения всех обстоятельств и установления личности доставлен в Управление полиции Алмалинского района. При задержании документов у него не оказалось, называть свои данные он отказался. Начато досудебное расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!