Mozilla выпустила обновление Firefox 89 с новым интерфейсом

Разработчики переработали интерфейс, удалив редко используемые функции и уведомления. А в режиме приватного просмотра по умолчанию активна полная защита cookie-файлов.

Компания Mozilla объявила о выпуске большого обновления своего браузера Firefox, которое приносит новый дизайн для всех платформ, сообщает zakon.kz.

В обновлении Firefox под номером 89 разработчики утверждают, что переработали интерфейс, удалив редко используемые функции, уведомления и подсказки сделали более информативными и менее отвлекающими, а также подумали о конфиденциальности пользователей. В режиме приватного просмотра по умолчанию активна полная защита cookie-файлов. Функция запрещает сайтам использовать cookie для отслеживания активности в сети.

Вкладки теперь "плавают" над полосой с падающей тенью. Для сравнения, в Chrome или Safari активная вкладка "прикреплена" к панели инструментов и выглядит так, будто образует с ней одно целое.

Помимо этого, разработчики "почистили" саму панель, убрав некоторые элементы в другие разделы. Новое меню делает акцент на трех областях: навигацию (кнопки назад, вперед и обновить), адресную строку со значком замка, который свидетельствует о том, что соединение защищено, и часто используемые настройки (режим чтения, масштабирование и закладки).

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