В США изучают возможные меры против РФ в связи с "кибератаками"

Байден также отверг предположение, что российский президент Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность".

Американский президент Джо Байден заявил, что изучает возможные ответные меры в отношении России в связи с недавними хакерскими атаками, в организации которых обвиняют Москву, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Я внимательно изучаю этот вопрос, — лаконично сказал глава государства.

Речь идет о приписываемой России причастности к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

Байден также отверг предположение, что российский президент Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность".

Также в среду о теме кибербезопасности, включенной в повестку встречи лидеров, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон напрямую контактирует с Москвой по вопросу о кибератаке на JBS USA. По ее словам, к инциденту могут быть причастны якобы находящиеся на территории РФ хакеры.

Атака на JBS была совершена 30 мая, компания была вынуждена приостановить работу всех пострадавших систем на время устранения проблемы в США и Австралии.

Ранее американский аналитик Том Роган высказался о политике Байдена в отношении России и назвал его "мальчиком на побегушках" у Кремля. Эксперт рассказал о нескольких "подарках" американского лидера Москве. В их числе он назвал отказ Вашингтона от новых санкций против строительства газопровода "Северный поток-2", а также ограничение полномочий американской нефтяной компании в Сирии.

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