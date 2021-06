Стал известен победитель Международной Букеровской премии

Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 30 млн тенге) будет поделен поровну между автором и переводчиком на английский язык.

Французский писатель Давид Диоп стал победителем Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Родственная душа", сообщает zakon.kz.

Как говорится на сайте премии, в книге рассказывается о временах Первой мировой войны и колониального господства.

Главный герой книги — сенегальский солдат, который сражается в рядах французов.

На английский роман перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black (букв. "Ночью любая кровь черна"). Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 30 млн тенге) будет поделен поровну между автором и переводчиком, что символизирует равное признание обоих в создании произведения, уточнили организаторы премии.

Необходимо отметить, что этот роман принес писателю уже вторую престижную литературную награду. В 2018 году, когда книга только вышла в свет на французском языке, она была удостоена французской Гонкуровской премии лицеистов. Был он и среди главных претендентов на саму Гонкуровскую премию, но тогда ее получил Николя Матье ("Дети после них").

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно.

