Эксперты назвали приложения, убивающие аккумулятор смартфона

Высокая требовательность представленных приложений влияет и на уровень заряда аккумулятора, и на использование больших объемов памяти.

Эксперты компании pCloud проанализировали, как на разрядку батареи смартфона влияют популярные мобильные приложения, и опубликовали список наиболее вредных с точки зрения траты заряда аккумулятора сервисов, соцсетей и мессенджеров, сообщает zakon.kz.

Как передает Daily Express, высокая требовательность представленных приложений влияет и на уровень заряда аккумулятора, и на использование больших объемов памяти, что в конечном счете чревато снижением производительности мобильного устройства.

В этом списке: Skype и Uber, способные израсходовать до 87% батареи, Facebook с показателем в 82%, Instagram, Tinder и Airbnb - сервис бронирования апартаментов.

Специалисты выяснили, что до 77% заряда могут израсходовать WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom.

И абсолютным лидером стало приложение для фитнеса Fitbit (92 процента).

В pCloud добавили, что в совокупности приложения социальных сетей составляют шесть из 20 самых требовательных для аккумулятора сервисов.

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