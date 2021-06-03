В КНР назвали государство, способное погубить Китай и Россию

"Жэньминь жибао" назвала способное "погубить Россию" государство.

Китайская еженедельная газета "Жэньминь жибао" назвала способное погубить РФ и КНР государство, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июня.

Автор статьи привел слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме нее самой.

КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя, — процитировал публицист Ли Чэна.

Кроме того, в публикации журналист утверждает, что Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы.

После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран — сделал вывод автор.

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