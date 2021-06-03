Казахстанский пчеловод заявил о массовом вымирании пчел из-за сельского хозяйства

По прогнозам ученых, пчелы могут исчезнуть уже к 2035 году.

Массовое развитие сельского хозяйства может привести к полному исчезновению пчел как вида, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Летающие насекомые не могут опылять растения, обработанные химикатами. Отсюда страдает и сфера пчеловодства, специалисты говорят глобальные изменения будут ощутимы уже меньше чем через 15 лет.

Алексей Шуркин – пчеловод во втором поколении. Всю свою жизнь посвятил изучению жизнедеятельности пчел, в 2004 году открыл собственную пасеку - более 100 пчелосемей, объездил всю страну, даже выпустил книгу о пчеловодстве. Для Алексея проблема исчезновения пчел является глобальной.

И в разговорах с пчеловодами это проблема довольно-таки остро стоит, и в основном она сейчас связана с тем, что у нас сеют рапс, масличные культуры. И вот пасечники ставят пчелиные семья или пасеки вокруг этих полей. Естественно, что агроном не предупредит их, чтобы вывезли пчел, и обработает поля. Пчелы гибнут, но не все сразу, сперва семья слабеет, в зимовку входят ослабленные, в результате погибают в течение зимы. кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Шуркин

Это наносит колоссальный ущерб пчелосемьям. Люди, не понимая масштабов проблемы, не хотят соседствовать с насекомыми, разоряют улья сами, либо обращаются в специальные службы.

Услуги у нас делятся на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, а также есть 4 услуга фурникация. Это инсектициды, которые используются как дымовые шашки, с помощью дыма, с помощью тумана, насекомые умирают. старший менеджер ТОО "AST-DEZ.KZ" Рауана Канаткызы

Вымирание пчел - не новость, эксперты эту проблема озвучили очень давно. Считают, что без пчел не будет ничего, они-что то вроде связующего звена между флорой и фауной.

Смертность пчел, последние исследования показывают, что на это могут влиять сельско-хозяйственные работы, в том числе использование пестицидов, гербицидов, которые могут повлиять на численность пчел. Численность пчел начала сокращаться со второй половины 20-го века. С конца 20-го века наблюдается резкое снижение численности, так по статистике, в 18-ом году в Америке погибли более 40% всех пчел. эксперт по биоразнообразию Арай Бельгубаева

Пчеловоды требуют законодательно закрепить пчеловодческую деятельность. А еще лучше, взять этот вид насекомых под особую охрану, как, например, краснокнижных животных. Они уверяют, главным вредителем жизнедеятельности пчел по-прежнему является человек.

Главное здесь, что было взаимопонимание местного руководства, фермеров с пасечниками. Поэтому здесь договоры должны заключать между фермером и пасечником, либо дать какое-либо разрешение властей, чтобы пасечников не трогали. Алексей Шуркин

По прогнозам ученых, пчелы могут исчезнуть уже к 2035 году. Ученые говорят, если тенденция сохранится и гибель насекомых будет превышать 20% популяции вида, ежегодно человечество может лишиться части привычной продукции. Из-за сокращения численности крылатых опылителей, урожай различных культур будет стремительно сокращаться и человечество столкнется с очередным продовольственным кризисом.

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