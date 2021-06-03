Пьяный алматинец на BMW протаранил припаркованные авто

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По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.
В Алматы нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили. Алкогольное опьянение было выявлено в ходе разбирательства факта ДТП, передает zakon.kz.
Как пишет MegaPolice_NEWS, водитель BMW, потеряв управление, допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Как выяснилось, 39-летний лихач-нарушитель был нетрезв.
Только по счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Хотя скорость иномарки, очевидно, превышала допустимые пределы.
Факт дорожно-транспортного происшествия полицейскими оформлен. Документально засвидетельствовано и нетрезвое состояние водителя.
BMW водворена на специализированную штрафную стоянку.
Вскоре правонарушитель предстанет перед судом как за совершение аварии, так и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
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