Пьяный алматинец на BMW протаранил припаркованные авто

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.

В Алматы нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили. Алкогольное опьянение было выявлено в ходе разбирательства факта ДТП, передает zakon.kz.

Как пишет MegaPolice_NEWS, водитель BMW, потеряв управление, допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Как выяснилось, 39-летний лихач-нарушитель был нетрезв.

Только по счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Хотя скорость иномарки, очевидно, превышала допустимые пределы.

Факт дорожно-транспортного происшествия полицейскими оформлен. Документально засвидетельствовано и нетрезвое состояние водителя.

BMW водворена на специализированную штрафную стоянку.

Вскоре правонарушитель предстанет перед судом как за совершение аварии, так и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

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