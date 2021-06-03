Первая ракетка Казахстана обыграла японку и вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина обыграла японку Нао Хибино.

Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос", передает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.

Первая ракетка Казахстана обыграла японку Нао Хибино (#82) - 6:3, 6:1.

В матче за выход в 1/8 финала она сыграет с россиянкой Еленой Весниной (#1096), которая вышла в третий круг без борьбы из-за травмы чешки Петры Квитовой (#12).

Рыбакина дважды в своей карьере обыгрывала 82-ю ракетку планеты из Японии – и оба раза это было во Франции: в 2019-м будущая первая женская ракетка Казахстана пробилась в основную сетку Ролан Гаррос, обыграв Хибино в одном из квалификационных финалов не без труда – 7:5, 7:5. А через год в полуфинале турнира серии WTA в Старасбурге одержала гораздо более уверенную победу – 6:3, 6:4.

Сегодня свой матч второго круга проведет Зарина Дияс (#93). Ее соперницей будет Элисе Мертенс (#15).

Дияс и Рыбакина остались последними представителями Казахстана в одиночных разрядах "Ролан Гаррос".

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