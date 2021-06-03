Жители Алматы и ряда областей на несколько дней останутся без телевидения

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Из-за работ по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания.
О временном отключении телерадиовещания в Алматы и ряде областей Казахстана сообщили в "Казтелерадио", передает zakon.kz.
В ряде населенных пунктов Казахстана будет временное отключение телерадиовещания. В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания, - сказано в сообщении.
В компании отметили, что работы планируется проводить не более 5 дней в месяц.
График проведения работ:
- РТС "Алматы"
Даты проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Большой Шаган" (Алматинская область)
Даты проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Костанай"
Дата проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
16.08.2021г. – 19.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Лисаковск" (Костанайская область)
Даты проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
23.08.2021г. – 27.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Житикара" (Костанайская область)
Даты проведения работ:
14.06.2021г. – 18.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
16.08.2021г. – 20.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Узунколь" (Костанайская область)
Даты проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Шубулан" (Костанайская область)
Даты проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Петропаловск"
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
28.06.2021г. – 30.06.2021г.
01.07.2021г. – 02.07.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
- РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область)
Даты проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 18:00ч.
- РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область)
Даты проведения работ:
28.06.2021г. – 30.06.2021г.
01.07.2021г. – 02.07.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 18:00ч.
АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства. В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратится в call-center Общества по следующим номера: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес abonent@otautv.kz, - резюмировали в компании.
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