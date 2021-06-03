Астанчанка обокрала пьяного любовника

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Идет расследование.
В Нур-Султане женщина обокрала пьяного любовника, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел в доме у мужчины.
Воспользовавшись опьянением потерпевшего, злоумышленница украла из кармана его брюк 95 тысяч тенге. Стражи порядка задержали 35-летнюю жительницу, которая дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело, - говорится в пресс-службе полиции столицы.
Ведется расследование.
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