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Нур-Султан и Карагандинская область продолжают оставаться в "красной" зоне

Фото: film.ru 3 июня 2021, 09:38

9 регионов находятся в "зеленой" зоне.

В "красной" зоне по коронавирусу остались столица и одна область, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 3 июня.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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