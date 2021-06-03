Основатель Telegram-канала NEXTA рассказал, кто мог его "подставить"

Этот человек связан с киберпартизанами.

Арестованный в Минске сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич убежден, что его подставили, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, он считает, что тесно работал с этим человеком и у них был конфликт.

Об этом Протасевич рассказал на допросе, кадры которого показаны в фильме государственного белорусского телеканала ОНТ. Он посвящен экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы, — заявил Протасевич.

Оппозиционер отмечает, что информация о рейсе, на котором он летит в Вильнюс, была написана им в рабочий чат за 40 минут до вылета.

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Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал, — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! — рассказал Протасевич.

По его мнению, этот человек имеет связи с киберпартизанами и имеет непосредственное отношение к лжеминированиям в Беларуси.

23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

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