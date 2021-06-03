Впечатляющий рекорд установила сборная Казахстана на ЧМ мира по хоккею

В игре между сборными Казахстана и Италии, состоявшейся 29 мая, было заброшено наибольшее количество шайб.

Казахстанская сборная стоит на первом месте по числу шайб, заброшенных за одну игру, передает zakon.kz.

Матч Казахстан - Италия признан самым результативным на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), пишет Sports.kz.

В игре между сборными Казахстана и Италии, состоявшейся 29 мая, было заброшено наибольшее количество шайб - команда Юрия Михайлиса обыграла сборную Италии со счетом 11:3. Больше, чем Казахстан, в одном матче группового этапа не забивал никто.

На втором месте стоит матч Германии и Италии (9:4), на третьем месте — победа Чехии над Словакией (7:3).

К сожалению, сборная Казахстана с десятью очками заняла пятое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира.

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