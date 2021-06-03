Осужденную по делу Дениса Тена вернули в колонию

Девушка рассказала, что родственники Дениса Тена подали жалобу и ее вернули в колонию.

Осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаеву вернули в колонию для отбывания наказания, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что в июле 2018 года Денис Тен получил ножевое ранение, когда пытался остановить автоворов. Позже 25-летний спортсмен скончался в больнице.

На скамье подсудимых оказались трое — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. В январе 2019 года суд назначил Кудайбергенову и Киясову по 18 лет лишения свободы. Толыбаеву осудили на четыре года за недонесение о преступлении. На момент вынесения приговора она была беременна. В марте Толыбаева родила (отцом ребенка является один из осужденных за убийство Тена), и суд постановил перевести ее из колонии среднего режима в колонию-поселение. Однако генеральный прокурор внес протест на это решение и Толыбаеву вернули в колонию средней безопасности.

В январе 2020 года девушке сменили наказание на ограничение свободы, она вышла из колонии. Однако в апреле 2021 года суд отменил решение, и она вновь оказалась за решеткой.

В такой ситуации, как у меня, нужно отсидеть 1/3 срока и подать на условно-досрочное освобождение, если нет правонарушений, хорошее поведение. У меня были поощрения, положительная характеристика. Плюс у меня растут два маленьких сына, один здесь, со мной, второй – у родителей. Суд заменил мне наказание на ограничение свободы. Но вот спустя год и три месяца после освобождения меня снова вернули в колонию, - рассказала Жанар Толыбаева в эксклюзивном интервью.

Толыбаева находится в колонии ЛА-155/4 в поселке Жаугашты Алматинской области. Это единственная колония в Казахстане, на территории которой есть детский дом. Там живут дети до 3 лет, чьи мамы отбывают наказание.

Девушка рассказала, что районный суд, который выпустил ее из колонии, заменив реальный срок на ограничение свободы, не уведомил потерпевшую сторону о ее ходатайстве.

Через год после того, как я вышла оттуда, об этом написали СМИ. Так узнали об этом родственники Дениса и подали жалобу. На ее основании меня и вернули в колонию, - заявила Толыбаева.

Позже в пресс-службе Алматинского областного суда подтвердили эту информацию. Оказалось, что апелляция отменила постановление Илийского районного суда о замене наказания Толыбаевой на более мягкий.

В январе 2021 года потерпевшей стороной​ на данное постановление принесена частная жалоба (просили отменить ЗМН) в Алматинский областной суд с восстановлением срока на подачу жалобы. Постановлением судебной коллегии от 19 марта 2021 года постановление Илийского райсуда отменено, частная жалоба потерпевшей​ и ее представителей -​ удовлетворена, - говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция установила, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей.

В итоге Жанар Толыбаеву вернули в колонию​ для дальнейшего отбытия наказания.

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