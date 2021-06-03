На свободу выйдут 32 педофила в этом году

В Казахстане до сих пор нет программы по контролю или работе с этой категорией преступников после их освобождения.

32 осужденных за педофилию выйдут на свободу до конца года. И химическая кастрация в их отношении применена не будет. Все они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", правозащитники и психологи бьют тревогу: в Казахстане до сих пор нет программы по контролю или работе с этой категорией преступников после их освобождения. Только за прошлый год в Казахстане, по данным комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры, зарегистрировали больше 300 преступлений против половой неприкосновенности ребенка. И это лишь те факты, о которых стало известно.

В большинстве случаев родители, боясь огласки, не заявляют о случившемся. Ещу реже обращаются к психологам. В МВД говорят, 80% педофилов, как бы это ужасающе не звучало, являются членами семьи или людьми, приближенными к ней. Им доверяют родители, их не боятся дети.

О части случаев мы не знаем. Чтобы помочь ребенку, который это пережил, совсем исправить травму, которая нанесена ребёнку, невозможно. Можно как-то постараться это купировать. Для этого все равно нужна долгая работа психолога. Чем это чревато. Тем, что ребенок, переживший насилие в определённом возрасте, может испытывать девиацию поведения, может травмировать себя. И, вы знаете, ещё есть один миф о том, что насилию подвергаются только девочки – это не так. Сексуальным домогательствам, сексуальному насилию подвергаются и мальчики, и молодые люди, к сожалению, сказала руководитель фонда "Коргау" Анна Рыль.

Риск того, что осужденный педофил, выйдя на свободу, вновь совершит в течение года преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего, слишком высок, предупреждают психологи. И статистика тому доказательство. В настоящее время в местах лишения свободы по соответствующей статье отбывают наказание около 2 тысяч человек, и 20% из них педофилы-рецидивисты.

Согласно законам пенитенциарной пробации, за год до освобождений начинается усиленная подготовка к освобождению. Учитываются все возможности по указанию социальной или иной помощи. К примеру, если осужденный не имеет документов, удостоверяющих личность, либо нуждается в оформлении каких-либо документов по начислению получению пенсии, пособий, оказывается содействие. Решаются вопросы по трудоустройству после освобождения, в связи с тем, что освободившийся осужденный должен устроиться и знать, что имеет возможности по трудоустройству. Поэтому вопрос в том, какая им помощь оказывается, это оказывается местными исполнительными органами. Неправительственные организации, в которые непосредственно осуждённый имеет возможность обратиться в случае, если он попадет в какую-либо трудную ситуацию, - рассказала начальник управления по воспитательной работе среди осужденных КУИС МВД РК Бибигуль Мунайтпасова.

Только вот, как оказалось, общественные организации отказываются работать с преступниками этой категории. А все потому, что в Казахстане нет специальной программы по их сопровождению после выхода на свободу. А работа психологов в местах лишения свободы нередко малоэффективна.

Когда нам предложили кейс, когда мы стали изучать приговор, то, что совершил человек в 24 года, в состоянии алкогольного опьянения. Совершил тяжкое преступление в отношения малолетнего ребенка. Изнасилование, повлекшее за собой тяжелые последствие для ребенка, мы отказались, и я вам хочу сказать почему. Когда человек, осуждённый за такую категорию преступления, работа в отношении него должна начаться там, в местах лишения свободы, с ним должен работать психотерапевт, с ним должен работать психолог, с ним должен работать терапевт. Но этот комплекс услуг, он там, на территории зоны, не организован. Там есть один психолог и нагрузка у него страшнейшая, - отметила Ольга Рыль.

Без программы по реабилитации тех, кто отбыл наказание, ситуация может усугубиться. 32 осужденных педофила выйдут на свободу до конца года. И химическая кастрации в отношении них применена не будет. По мнению психолога Ержана Базарбаева, второй рецидив намного опаснее. Преступник уже понимает, как реагирует общество, где он ошибся в первый раз, и начинает действовать осторожнее. И решить это только кастрацией нельзя.

После выхода на свободу, я думаю, что за ними должны быть закреплены определенные психологи, которые будут наблюдать и помогать справляться с этими нуждами, потребностями. Если мысли об этих нуждах не исчезают, они же в головах, и когда проявляются у него два варианта - либо он идет к психологу и все это прорабатывают, находят выход из этой ситуации, или же ему не с кем поговорить, не с кем поделиться. Нависшие мысли его беспокоят, - говорит психолог Ержан Базарбаев.

Как правило, на суде такой человек признается вменяемым, и в причинах его наклонностей никто не разбирается. Отсидев свой срок, преступник может продолжить жить с навязчивым желанием, и рано или поздно сорваться. Контролировать это можно, уверяют специалисты, психиатрическим путём и медикаментозно.

К примеру, в США допустима хирургическая кастрация, в Германии же педофилов направляют на принудительное лечение. Еще вариант - открытый реестр. В Казахстане такой уже есть, правда, о нем мало кто знает. Там есть вся информация, вплоть до адреса проживания насильника, чтобы каждый родитель мог обезопасить своего ребенка.

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